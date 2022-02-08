Посольство США может переехать из Киева на запад Украины — BuzzFeed

https://racurs.ua/n166744-posolstvo-ssha-mojet-pereehat-iz-kieva-na-zapad-ukrainy-buzzfeed.html

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Посольство США может переехать из Киева в Западную Украину.

Такую новость распространило со ссылкой на «источник, знакомый с ходом переговоров», влиятельное американское издание BuzzFeed.

Посольство США в Киеве присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, но активно обсуждается переезд куда-нибудь на запад Украины, — сообщает издание.

При этом в Госдепе США в ответ на запрос издания заявили, что «пока сообщить нечего», а посольство в украинской столице продолжает предоставлять большинство консульских услуг.

BuzzFeed пишет, что Западная Украина готовится к наплыву беженцев, если начнется война с Россией. Люди и компании начинают искать безопасное убежище поближе к войскам НАТО и странам ЕС".

Люди заинтересованы в аренде на несколько месяцев, но, возможно, дольше в историческом центре Львова, всего в 50 милях от границы с Польшей, куда в воскресенье прибыли американские воздушно-десантные войска, — пишет BuzzFeed News.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что его город готов принять тех, кто ищет безопасности и убежище. Однако он признал, что у города нет возможности разместить сотни тысяч людей, которые будут перемещены в случае полномасштабного нападения России.

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У нас нет свободного места и жилья, доступного для всех, — сказал он, — Но моя семья была бы готова принять другую семью. Если каждая семья Львова получит еще одну семью, это будет большим подспорьем, — сказал Садовый.

Напомним, это не первое сообщение о возможной эвакуации дипломатических учреждений других государств из Киева. Кроме того, несколько государств заявили, что рекомендуют не посещать Украину в эти дни. 7 февраля австралийцев попросили немедленно покинуть Украину.