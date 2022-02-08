Підтвердити безсимптомний ковід можна тестом на антиген. Фото: УП

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Підтверджувати безсимптомний COVID-19 тестом на антиген дозволили в Україні.

Відтепер в Україні встановити коронавірус у людей з безсимптомним перебігом хвороби можна за допомогою експрес-тесту на антиген. Основною умовою має бути контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Раніше лише за допомогою ПЛР тесту можна було підтвердити коронавірусну хворобу без симптомів. Про це 8 лютого заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

Міністр наголосив, що тепер людина вважається інфікованою коронавірусом, навіть якщо у неї немає симптомів, але вона контактувала з інфікованими людьми та отримала позитивний результат експрес-тесту. Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для людей, у яких були симптоми COVID-19.

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Нагадаємо, 7 лютого Міністерство охорони здоров’я зменшило термін самоізоляції для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Самоізоляцію тепер можна завершувати через п’ять днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту. Основною умовою виходу з самоізоляції є відсутність симптомів хвороби. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково.

Наразі підтвердженим вважається навіть випадок COVID-19 без симптомів, але з позитивним експрес-тестом на антиген.