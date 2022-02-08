Нардеп Кузьміних просить обрати йому запобіжний захід по відеозв'язку

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Ракурс

У справі нардепа-«слуги» Сергія Кузьміних Вищий антикорупційний суд 7 лютого не зміг обрати запобіжний захід.

Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря 558 тис. грн. Вчора у затриманого НАБУ нардепа не було при собі паспорта, а лише депутатське посвідчення. Суддя оголосив, що не має можливості належним чином встановити особу підозрюваного і переніс засідання на ранок 8 лютого.

Суд у вівторок розпочалося без нього — народний обранець поїхав до Житомира за паспортом, але не встиг повернутися, бо «відстань від Житомира до Києва велика».

Його адвокат подала клопотання щодо проведення засідання з відеозв’язком з Житомирського апеляційного суду. Суддя оголосив технічну перерву.

Сам Кузьміних написав на своїй сторінці у Фейсбук, що уникати відповідальності не прагне. Він також виклав фото із суду в Житомирі.

Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тис. грн. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали народного депутата Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в разі доведення вини Кузьміних повинен нести відповідальність згідно із законом.

Сам народний депутат звернувся до голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк та Арахамії з проханням про тимчасове виключення зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведена його невинуватість.