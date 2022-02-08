Для 10 млн українців зростуть пенсії, фото: kodeksy.com.ua

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Пенсії та соціальні виплати, збільшені на 14%, з 1 березня отримають 10,2 млн українців.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила про це в ефірі телеканалу «Дом».

Це буде і індексація страхових пенсій, і доплати для різних категорій, які не підпадають під індексацію. Крім того, ми вперше проіндексуємо військові пенсії, — зазначила Лазебна.

За словами Лазебної, впродовж 2021 року індекс споживчих цін в Україні зріс на близько 10%.

Але ми вже сьогодні підвищуватимемо і пенсії, і різні допомоги на 14%. Такий індекс ми визначили через 50% індексу зростання споживчих цін та 50% зростання зарплат, з яких сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тобто 14% — це те, що потрібно очікувати нашим пенсіонерам з 1 березня, — зазначила вона.

Лазебна зазначила, що в Україні вчетверо — з 4 млн до 1 млн — зменшилася кількість отримувачів так званої соціальної пенсії, розмір якої наразі становить 1934 грн.

Ми різними доплатами зменшили цю кількість — у тому числі, за програмою президента, коли ми робили доплати за віком: людям, старшим за 80 років, ми давали по 500 грн, людям 75 років — по 400 грн. У цьому році буде категорія 70+, — додала вона.

Міністр зазначила, що розмір соціальної пенсії прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який сьогодні становить 1934 грн.

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Підвищення прожиткового мінімуму проводиться у липні та грудні і за цим графіком соціальні пенсії мали досягти розміру 2100 грн у грудні, проте зростуть до цього показника вже в наступному місяці — уряд вирішив проіндексувати їх разом з іншими пенсіями у березні, додала Лазебна.

Джерело: «Дом»