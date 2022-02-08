Для 10 млн украинцев увеличатся пенсии, фото: kodeksy.com.ua

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Пенсии и социальные выплаты, увеличенные на 14%, с 1 марта получат 10,2 млн украинцев.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила об этом в эфире телеканала «Дом».

Это будет и индексация страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подпадающих под индексацию. Кроме того, мы впервые проиндексируем военные пенсии, — отметила Лазебная.

По словам Лазебной, за 2021 год индекс потребительских цен в Украине вырос на около 10%.

Но мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% - это то, что нужно ожидать нашим пенсионерам с 1 марта, — отметила она.

Лазебная отметила, что в Украине в четыре раза — с 4 млн до 1 млн — уменьшилось количество получателей так называемой социальной пенсии, размер которой в настоящее время составляет 1934 грн.

Мы разными доплатами уменьшили это количество — в том числе, по программе президента, когда мы делали доплаты по возрасту: людям старше 80 лет мы давали по 500 грн, людям 75 лет — по 400 грн. В этом году будет категория 70+, — добавила она.

Министр отметила, что размер социальной пенсии привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который составляет 1934 грн.

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Повышение прожиточного минимума проводится в июле и декабре и по этому графику социальные пенсии должны были достичь размера 2100 грн в декабре, однако возрастут до этого показателя уже в следующем месяце — правительство решило проиндексировать их вместе с другими пенсиями в марте, добавила Лазебная.

Источник: «Дом»