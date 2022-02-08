Нардеп Кузьминых просит избрать ему меру пресечения по видеосвязи

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Ракурс

По делу нардепа-«слуги» Сергея Кузьминых Высший антикоррупционный суд 7 февраля не смог избрать меру пресечения.

Кузьминых подозревают в получении взятки в 558 тыс. грн. Вчера у задержанного НАБУ нардепа не было при себе паспорта, а только депутатское удостоверение. Судья объявил, что не имеет возможности надлежащим образом установить личность подозреваемого и перенес заседание на утро 8 февраля.

Суд во вторник началось без него — народный избранник поехал в Житомир за паспортом, но не успел вернуться, потому что «расстояние от Житомира до Киева большое».

Его адвокат подала ходатайство о проведении заседания по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда. Судья объявил технический перерыв.

Сам Кузьминых написал на своей странице в Фейсбуке, что избегать ответственности не стремится. Он также выложил фото из суда в Житомире.

Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога 49,6 тыс. грн. Это максимальный его размер по статье о злоупотреблении влиянием, поскольку преступление считается нетяжким.

Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали народного депутата Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Кузьминых. По данным следствия, депутат якобы получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в случае доказательства вины Кузьминых должен нести ответственность по закону.

Сам народный депутат обратился к председателю партии «Слуга народа» Елене Шуляк и Арахамии с просьбой о временном исключении из состава фракции с возможностью вернуться, если будет доказана его невиновность.