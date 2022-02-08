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Ракурс
Подтвердить бессимптомный ковид можно тестом на антиген. Фото: УП

Подтверждать бессимптомный ковид экспресс-тестом разрешили в Украине

8 фев 2022, 11:40
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Подтверждать бессимптомный COVID-19 тестом на антиген разрешили в Украине.

Отныне в Украине установить коронавирус у людей с бессимптомным течением болезни можно с помощью экспресс-теста на антиген. Основным условием должен быть контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Ранее лишь при помощи ПЦР теста можно было подтвердить коронавирусную болезнь без симптомов. Об этом 8 февраля заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

Министр подчеркнул, что теперь человек считается инфицированным коронавирусом, даже если у него нет симптомов, но он контактировал с инфицированными людьми и получил положительный результат экспресс-теста. Ранее подтверждения экспресс-тестами было достаточно лишь для людей, у которых были симптомы COVID-19.


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Напомним, 7 февраля Министерство здравоохранения уменьшило срок самоизоляции для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Самоизоляцию теперь можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста. Основным условием выхода из самоизоляции является отсутствие симптомов болезни. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно.

Пока подтвержденным считается даже случай COVID-19 без симптомов, но с положительным экспресс-тестом на антиген.

Источник: Ракурс


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