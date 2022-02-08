Подтвердить бессимптомный ковид можно тестом на антиген. Фото: УП

https://racurs.ua/n166753-podtverjdat-bessimptomnyy-kovid-ekspress-testom-razreshili-v-ukraine.html

Ракурс

Подтверждать бессимптомный COVID-19 тестом на антиген разрешили в Украине.

Отныне в Украине установить коронавирус у людей с бессимптомным течением болезни можно с помощью экспресс-теста на антиген. Основным условием должен быть контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Ранее лишь при помощи ПЦР теста можно было подтвердить коронавирусную болезнь без симптомов. Об этом 8 февраля заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

Министр подчеркнул, что теперь человек считается инфицированным коронавирусом, даже если у него нет симптомов, но он контактировал с инфицированными людьми и получил положительный результат экспресс-теста. Ранее подтверждения экспресс-тестами было достаточно лишь для людей, у которых были симптомы COVID-19.

.

Напомним, 7 февраля Министерство здравоохранения уменьшило срок самоизоляции для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Самоизоляцию теперь можно завершать через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста. Основным условием выхода из самоизоляции является отсутствие симптомов болезни. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно.

Пока подтвержденным считается даже случай COVID-19 без симптомов, но с положительным экспресс-тестом на антиген.