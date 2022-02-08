Масштабные противотанковые учения проводятся на нескольких полигонах в Украине

В Украине проходят масштабные противотанковые учения, скриншот видео

https://racurs.ua/n166754-masshtabnye-protivotankovye-ucheniya-provodyatsya-na-neskolkih-poligonah-v-ukraine.html

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Комплексные тактико-специальные занятия по оказанию отпора противнику, пытающемуся прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности, проходят сразу на нескольких полигонах.

В тренировках задействованы инженерные подразделения, устанавливающие минные заграждения, танковые подразделения и противотанковая артиллерия, сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

Цель учений — достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения до практического его выполнения конкретным номером обслуживания пушки или экипажа танка, отметил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в ходе учений:

противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами без задержек осуществила постановку минных заграждений;

танкисты совершили выдвижение роты в район ожидания, перемещения и развертывания в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления предполагаемого противника, а также уход и перемещение в районы сосредоточения.

На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи, — рассказал Наев. — Во время разведки боем танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой.

По словам Наева, опыт АТО и ООС показал, что танки являются одной из основ наступательной операции — поэтому противотанковый и общевоенный резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

Но подготовка подразделений на этой тренировке не завершается. Поддержание профессиональных навыков военнослужащих будет продолжаться и дальше, — подчеркнул он.

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Напомним, в ВСУ в период с 10 по 20 февраля пройдут военные учения с использованием Bayraktar и Javelin.