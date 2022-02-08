Смартфоны вакцинированным пенсионерам пообещал Зеленский. Фото: tehnik.ru

https://racurs.ua/n166755-smartfony-vsem-vakcinirovannym-pensioneram-poobeschal-zelenskiy.html

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Вакцинированные от коронавируса украинцы получат от государства смартфоны.

Привитые граждане старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit.

Глава государства отметил, что сейчас не у всех пенсионеров есть смартфоны. Кроме того, не все пожилые люди умеют пользоваться этими гаджетами. Зеленский напомнил, что два года назад стартовали курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной 2022 года стартует новая большая государственная программа.

Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Государство в смартфоне — для всех! Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста, — пообещал президент.

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Также Зеленский рассказал о расширении программы «єПідтримка». По его словам, пожилые люди могут тратить деньги за вакцинацию на покупку лекарств и оплату коммуналки.

Напомним, 7 февраля глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что «тысячу Зеленского» можно будет потратить на оплату коммунальных услуг. Премьер пообещал, что решение о расширении программы «єПідтримка» правительство примет уже на этой неделе.