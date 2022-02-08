Цифровое народовластие— в «Дії» заработает услуга проведения опросов

https://racurs.ua/n166756-cifrovoe-narodovlastie-v-diyi-zarabotaet-usluga-provedeniya-oprosov.html

Ракурс

На портале и в приложении «Дія» теперь появились опросы общественного мнения. Их могут проводить министерства, органы центральных и местных властей.

Соответствующий порядок их проведения Кабинет министров утвердил в постановлении № 90 7 февраля.

Организатором опроса будет выступать технический администратор и владелец портала «Дія». Участвовать в опросах смогут граждане от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении по согласию заказчиков (органа власти).

Опрос через «Дію» не является голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного обсуждения или электронных консультаций с общественностью.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля анонсировал запуск в «Дії» новой услуги «цифровое народовластие» — проведения опросов, результаты которых смогут влиять на решение правительства. Об этом он заявил на Diia Summit.

Это важный сервис для развития демократии в стране. Опросы среди пользователей «Дії» помогут властям узнать мнение людей, а команде разрабатывать новые услуги, — заявил Зеленский.

По его словам, такой сервис позволит узнать мнение людей по любому вопросу в режиме реального времени.

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Это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг к этому. Это фактически старт цифрового народовластия, — добавил глава государства.

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