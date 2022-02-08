У "Дії" запрацює нова послуга — опитування

https://racurs.ua/ua/n166756-cyfrove-narodovladdya-u-diyi-zapracuie-posluga-provedennya-opytuvan.html

Ракурс

На порталі та в додатку «Дія» тепер з’явилися опитування громадської думки. Їх можуть проводити міністерства, органи центральної та місцевої влади.

Відповідний порядок їхнього проведення Кабінет міністрів затвердив у постанові № 90 7 лютого.

Організатором опитування виступатиме технічний адміністратор і власник порталу «Дія». Брати участь в опитуваннях зможуть громадяни віком від 14 років. Результати опитувань відображатимуться на порталі або у додатку за згодою замовників (органа влади).

Опитування через «Дію» не є голосуванням (референдумом), виборами, а також формою публічного обговорення чи електронних консультацій з громадськістю.

Президент Володимир Зеленський 8 лютого анонсував запуск в «Дії» нової послуги «цифрове народовладдя» — опитування, результати яких зможуть впливати на рішення уряду. Про це він заявив на Diia Summit.

Це важливий сервіс для розвитку е-демократії в країні. Опитування серед користувачів Дії допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді — розробляти нові послуги, — заявив Зеленський.

За його словами такий сервіс дозволить дізнатися про думку людей з будь-якого питання в режимі реального часу.

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Це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн та онлайн. І сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього. …Це фактично старт цифрового народовладдя, — додав глава держави.

«Ракурс» повідомляв, що навесні 2022 року в Україні запустять програму, згідно з якою всі охочі вакциновані люди від 60+ зможуть отримати смартфон та пільговий тариф.