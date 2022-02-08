Номінантів на премію «Оскар» назвала американська кіноакадемія. Фото:

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Ракурс

Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на 94-ту кінопремію «Оскар».

За цьогорічну премію змагатимуться 10 фільмів. Найбільшу кількість номінацій представляє стрічка «У руках пса». Десять номінацій у фільма «Дюна», а по сім номінацій отримали «Белфаст» та «Вестсайдська історія». У шести номінаціях представлена стрічка «Король Річард».

Номінація «Найкращий фільм»:

Драма «Белфаст», режисер Кеннет Брана.

Сатира «Не дивіться вгору», режисер Адам Мак-Кей.

Комедійна драма «CODA», режисер Клод Лалонд.

Художній фільм «Сядь за кермо моєї машини», Рюсуке Хамагуті.

Драма «Вестсайдська історія», режисер Стівен Спілберг.

Трилер «Алея жахів», режисер Гільермо дель Торо.

Фантастичний фільм «Дюна», режисер Дені Вільнев.

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Комедійно-драматичний фільм «Лакрична піца», режисер Пол Томас.

Драма «У руках пса», режисерка Джейн Кемпіон.

Драма «Король Річард», режисер Рейнальдо Маркус Грін.

У номінації «Найкращий режисер» представлені: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кемпіон («У руках пса»), Стівен Спілберг («Вестсайдська історія»), Пол Томас Андерсон («Лакрична піца»), Рюсуке Хамаґуті («Сядь за кермо моєї машини»).

Нагадаємо, у вересні 2021 року український оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на номінацію «Міжнародний повнометражний фільм» Американської кіноакадемії. Ним став «Погані дороги» режисера Наталки Ворожбит.