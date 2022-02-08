Номінантів на «Оскар» назвала американська кіноакадемія (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n166779-nominantiv-na-oskar-nazvala-amerykanska-kinoakademiya-video.htmlРакурс
Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на 94-ту кінопремію «Оскар».
За цьогорічну премію змагатимуться 10 фільмів. Найбільшу кількість номінацій представляє стрічка «У руках пса». Десять номінацій у фільма «Дюна», а по сім номінацій отримали «Белфаст» та «Вестсайдська історія». У шести номінаціях представлена стрічка «Король Річард».
Номінація «Найкращий фільм»:
- Драма «Белфаст», режисер Кеннет Брана.
- Сатира «Не дивіться вгору», режисер Адам Мак-Кей.
- Комедійна драма «CODA», режисер Клод Лалонд.
- Художній фільм «Сядь за кермо моєї машини», Рюсуке Хамагуті.
- Драма «Вестсайдська історія», режисер Стівен Спілберг.
- Трилер «Алея жахів», режисер Гільермо дель Торо.
- Фантастичний фільм «Дюна», режисер Дені Вільнев.
- Комедійно-драматичний фільм «Лакрична піца», режисер Пол Томас.
- Драма «У руках пса», режисерка Джейн Кемпіон.
- Драма «Король Річард», режисер Рейнальдо Маркус Грін.
У номінації «Найкращий режисер» представлені: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кемпіон («У руках пса»), Стівен Спілберг («Вестсайдська історія»), Пол Томас Андерсон («Лакрична піца»), Рюсуке Хамаґуті («Сядь за кермо моєї машини»).
Нагадаємо, у вересні 2021 року український оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на номінацію «Міжнародний повнометражний фільм» Американської кіноакадемії. Ним став «Погані дороги» режисера Наталки Ворожбит.