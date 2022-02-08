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Ракурс
Номінантів на премію «Оскар» назвала американська кіноакадемія. Фото:

Номінантів на «Оскар» назвала американська кіноакадемія (ВІДЕО)

8 лют 2022, 17:17
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Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на 94-ту кінопремію «Оскар».

За цьогорічну премію змагатимуться 10 фільмів. Найбільшу кількість номінацій представляє стрічка «У руках пса». Десять номінацій у фільма «Дюна», а по сім номінацій отримали «Белфаст» та «Вестсайдська історія». У шести номінаціях представлена стрічка «Король Річард».

Номінація «Найкращий фільм»:

  • Драма «Белфаст», режисер Кеннет Брана.
  • Сатира «Не дивіться вгору», режисер Адам Мак-Кей.

  • Комедійна драма «CODA», режисер Клод Лалонд.
  • Художній фільм «Сядь за кермо моєї машини», Рюсуке Хамагуті.
  • Драма «Вестсайдська історія», режисер Стівен Спілберг.
  • Трилер «Алея жахів», режисер Гільермо дель Торо.
  • Фантастичний фільм «Дюна», режисер Дені Вільнев.


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  • Комедійно-драматичний фільм «Лакрична піца», режисер Пол Томас.
  • Драма «У руках пса», режисерка Джейн Кемпіон.
  • Драма «Король Річард», режисер Рейнальдо Маркус Грін.

У номінації «Найкращий режисер» представлені: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кемпіон («У руках пса»), Стівен Спілберг («Вестсайдська історія»), Пол Томас Андерсон («Лакрична піца»), Рюсуке Хамаґуті («Сядь за кермо моєї машини»).

Нагадаємо, у вересні 2021 року український оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на номінацію «Міжнародний повнометражний фільм» Американської кіноакадемії. Ним став «Погані дороги» режисера Наталки Ворожбит.

Джерело: Ракурс


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