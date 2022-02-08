Макрон ответил, говорил ли с Путиным о «финляндизации» Украины

Макрон — Зеленский подтвердил готовность Киева выполнять минские соглашения

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Минские соглашения являются лучшей защитой территориальной целостности Украины, а президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к их выполнению.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля.

Макрон после переговоров с Зеленским подтвердил, что политические советники лидеров стран нормандского формата встретятся в Берлине 10 февраля, а «Франция и Германия преданы усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту».

Франция, по словам Макрона, стремится достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.

Мои недавние переговоры с Путиным и Зеленским позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе. У Киева нет обратной дороги на пути евроинтеграции, — сказал лидер Франции.

По словам Макрона, «Минск-2» остановил большое кровопролитие и защищает суверенитет Украины и потому «мы должны дальше продвинуться, чтобы их выполнить до конца».

Макрон сказал, что не будет углубляться в детали, но «процесс должен продвигаться независимо от давления, которое сегодня оказывается на границах Украины». Он сказал, что на фоне угрозы военных маневров России необходимо «восстановить порядок безопасности на европейском континенте» и «вернуться к системе гарантий».

Макрон заявил, что готовятся новые механизмы обеспечения безопасности, которые нужно реализовать в ближайший месяц.

Когда журналисты спросили президента Франции о «финляндизации» Украины (превращении ее в нейтральное государство), Макрон открестился от этой формулы.

Я такого не слышал, я никогда не использовал такие категории в отношении Украины. Я поддерживаю политику «открытых дверей» НАТО, — сказал Макрон.

Макрон также похвалил Зеленского (президенты общались на «ты») за «взвешенность и хладнокровие на фоне значительной концентрации российских войск на границе. Он пообещал, что Франция и Германия будут играть роль посредника для того, чтобы урегулировать конфликт.

Мы совместно подтвердили еще с канцлером Меркель продолжение дискуссии в формате лидеров государств «нормандской» четверки, — заявил Макрон.

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Кроме того, во время пресс-конференции президенты подтвердили, что Франция выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, 130 локомотивов, пожарную технику и патрульные катера.

Сегодня «Укроборонпром» подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.