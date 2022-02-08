Макрон зізнався, чи говорив з Путіним про «фінляндизацію» України

Макрон - Зеленський підтвердив готовність Києва виконувати мінські угоди

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Мінські угоди є найкращим захистом територіальної цілісності України, а президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до їхнього виконання.

Про це на прес-конференції в Києві заявив президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого.

Макрон після переговорів із Зеленським підтвердив, що політичні радники лідерів країн нормандського формату зустрінуться у Берліні 10 лютого, а «Франція та Німеччина віддані зусиллям посередництва, щоб покласти край українському конфлікту».

Франція, за словами Макрона, має на меті досягти стабілізації ситуації навколо України найближчими тижнями.

Мої нещодавні переговори з Путіним та Зеленським дозволили досягти прогресу у забезпеченні безпеки в регіоні. Київ не має зворотної дороги на шляху євроінтеграції, — сказав лідер Франції.

За словами Макрона, «Мінськ-2» зупинив велике кровопролиття та захищає суверенітет України і тому «ми повинні далі просунутися, щоб їх виконати до кінця».

Макрон сказав, що не заглиблюватиметься в деталі, але «процес має просуватися незалежно від того тиску, який сьогодні чиниться на кордонах України». Він сказав, що на тлі загрози військових маневрів Росії необхідно «відновити порядок безпеки на європейському континенті» та «повернутися до системи гарантій».

Макрон заявив, що готуються нові механізми гарантування безпеки, які потрібно реалізувати в найближчий місяць.

Коли журналісти запитали в президента Франції про «фінляндизацію» України (перетворення її на нейтральну державу), Макрон відхрестився від цієї формули.

Я такого не чув, я ніколи не використав таких категорій щодо України. Я підтримую політику «відчинених дверей» НАТО, — сказав Макрон.

Макрон також похвалив Зеленського (президенти спілкувалися на «ти») за «виваженість і холоднокровність при значній концентрації військ на кордоні». Він пообіцяв, що Франція та Німеччина буде грати роль посередника для того щоб врегулювати конфлікт.

Ми спільно підтвердили ще з канцлеркою Меркель продовження дискусії у форматі лідерів держав «нормандської» четвірки, — заявив Макрон.

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Крім того, під час прес-конфренції президенти підтвердили, що Франція виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, 130 локомотивів, пожежну техніку та патрульні катери.

Сьогодні «Укроборонпром» підписав із Францією спільну заяву про реформу оборонно-промислового комплексу України.