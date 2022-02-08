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Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус. Фото:

Екс-суддя Чаус вніс 700 тис. грн застави — ЗМІ

8 лют 2022, 15:33
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Микола Чаус, підозрюваний у хабарництві колишній суддя Дніпровського райсуду Києва, вніс заставу у розмірі майже 718 тис. грн.

Екс-суддя вніс 717 тис. 900 грн учора, 7 лютого. А 1 лютого суд призначив йому цю заставу, яку він мав сплатити протягом п’яти робочих днів. Прокурор просив тримання під вартою, суд обрав заставу. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

До цього скандальний колишній служитель Феміди перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні 2022 року. Закон передбачає, що загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж півроку.

Як відомо, суддю Чауса викрили в хабарництві 9 серпня 2016 року — служитель Феміди отримав 150 тис. дол. хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних.


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Нагадаємо, у листопаді 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі Чауса. Тоді колегія суддів відмовила адвокатам підозрюваного у зміні запобіжного заходу. Чаусу продовжили запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року. Підозрюваний перебуває під посиленою охороною і цілодобовим захистом Служби безпеки України.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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