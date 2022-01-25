Василь Бурба, фото: Dsnews

https://racurs.ua/ua/n166160-znayomi-oblychchya-ya-pomityv-eks-glava-gur-pro-vyvezennya-suddi-chausa-z-moldovy.html

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Василь Бурба, колишній очільник Головного управління розвідки (ГУР) прокоментував заяви про нібито причетність його до вивезення з Молдови українського судді-втікача Миколи Чауса.

Про це йдеться в інтерв’ю Бурби виданню «Українська правда».

Люди люблять історії розповідати. Дуже все просто. Якщо є підстави вважати, що були якісь протиправні дії, потрібно провести розслідування. Влада станом на сьогодні знайшла тільки справу, яка стосується насосів, — зазначив він.

Бурба додав, що готовий давати відповіді на запитання слідства, проте попри наявність кримінальних проваджень НАБУ та СБУ його жодного разу для цього не запрошували.

Щодо того, чи має він стосунок до вивезення Чауса з України, Бурба зазначив, що екс-суддя «не є воєнним розвідником, ніякі задачі він не отримував, тому він до нас не має відношення».

Я думаю, що слідство все знає, їм все відомо, — зазначив екс-очільник ГУР, відповідаючи на питання, чи допомагав він на той момент вивезенню Чауса.



Водночас Бурба зауважив, що ознайомившись з наявними у пресі матеріалами журналістських розслідувань щодо обставин вивезення Чауса з Молдови, побачив у них «деякі знайомі лиця».

Джерело: «Українська правда»