Знакомые лица я заметил — экс-глава ГУР о вывозе судьи Чауса из Молдовыhttps://racurs.ua/n166160-znakomye-lica-ya-zametil-eks-glava-gur-o-vyvoze-sudi-chausa-iz-moldovy.htmlРакурс
Василий Бурба, бывший глава Главного управления разведки (ГУР) прокомментировал заявления о якобы причастности его к вывозу из Молдовы украинского беглого судьи Николая Чауса.
Об этом говорится в интервью Бурбы изданию «Украинская правда».
Люди любят рассказывать истории. Очень просто. Если есть основания полагать, что были какие-либо противоправные действия, нужно провести расследование. Власть по состоянию на сегодняшний день нашла только дело, которое касается насосов, — отметил он.
Бурба добавил, что готов давать ответы на вопросы следствия, однако, несмотря на наличие уголовных производств НАБУ и СБУ, его ни разу для этого не приглашали.
Относительно того, имеет ли он отношение к вывозу Чауса из Украины, Бурба отметил, что экс-судья «не военный разведчик, никакие задачи он не получал, поэтому он к нам не имеет отношения».
Я думаю, что следствие все знает, им все известно, — отметил экс-глава ГУР, отвечая на вопрос, помогал ли он на тот момент вывозу Чауса.
В то же время Бурба отметил, что ознакомившись с имеющимися в прессе материалами журналистских расследований по обстоятельствам вывоза Чауса из Молдовы, увидел в них «некоторые знакомые лица».
Источник: «Украинская правда»