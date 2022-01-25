Василий Бурба, фото: Dsnews

https://racurs.ua/n166160-znakomye-lica-ya-zametil-eks-glava-gur-o-vyvoze-sudi-chausa-iz-moldovy.html

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Василий Бурба, бывший глава Главного управления разведки (ГУР) прокомментировал заявления о якобы причастности его к вывозу из Молдовы украинского беглого судьи Николая Чауса.

Об этом говорится в интервью Бурбы изданию «Украинская правда».

Люди любят рассказывать истории. Очень просто. Если есть основания полагать, что были какие-либо противоправные действия, нужно провести расследование. Власть по состоянию на сегодняшний день нашла только дело, которое касается насосов, — отметил он.

Бурба добавил, что готов давать ответы на вопросы следствия, однако, несмотря на наличие уголовных производств НАБУ и СБУ, его ни разу для этого не приглашали.

Относительно того, имеет ли он отношение к вывозу Чауса из Украины, Бурба отметил, что экс-судья «не военный разведчик, никакие задачи он не получал, поэтому он к нам не имеет отношения».

Я думаю, что следствие все знает, им все известно, — отметил экс-глава ГУР, отвечая на вопрос, помогал ли он на тот момент вывозу Чауса.



В то же время Бурба отметил, что ознакомившись с имеющимися в прессе материалами журналистских расследований по обстоятельствам вывоза Чауса из Молдовы, увидел в них «некоторые знакомые лица».

Источник: «Украинская правда»