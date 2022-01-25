https://racurs.ua/n166159-amerikanskiy-istrebitel-f-35-razbilsya-v-ujnokitayskom-more-foto.html

Ракурс

Американский истребитель F-35 разбился при посадке на авианосец Carl Vinson в Южнокитайском море.

Семь моряков пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел с самолетом F-35C Lightning II, который совершал регулярный вылет из авианосца USS Carl Vinson. Пилот безопасно катапультировался из самолета и был эвакуирован военным вертолетом. Сейчас его состояние стабильное.

Из семи пострадавших моряков троих эвакуировали в госпиталь в Маниле, столице Филиппин. Их состояние «оценивается как стабильное». Четверым другим морякам оказали первичную медицинскую помощь на борту авианосца. Во флоте сообщили, что расследуют причину инцидента. О том, был ли поврежден авианосец, не сообщается.

США в последнее время проводят учения и маневры в Южнокитайском море, которое Пекин считает китайскими территориальными водами. КНР также конфликтует со своими соседями, включая Филиппины и Малайзию, из-за права судоходства в Южнокитайском море.

F-35 — семья малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. На разработку самолета на апрель 2011 года было потрачено более 56 млрд дол. Цена одного истребителя составляет 93 млн долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе полиция спасла пилота небольшого самолета Cessna 172, который разбился на железнодорожных путях за несколько минут до того, как в этом месте проехал пригородный поезд.

Источник: Al Jazeera