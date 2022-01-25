Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс

Американский истребитель F-35 разбился в Южнокитайском море (ФОТО)

25 янв 2022, 12:40
999

Американский истребитель F-35 разбился при посадке на авианосец Carl Vinson в Южнокитайском море.

Семь моряков пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera.

Авиакатастрофа. Фото: Al JazzeraИнцидент произошел с самолетом F-35C Lightning II, который совершал регулярный вылет из авианосца USS Carl Vinson. Пилот безопасно катапультировался из самолета и был эвакуирован военным вертолетом. Сейчас его состояние стабильное.

Авиакатастрофа. Фото: Al JazeeraИз семи пострадавших моряков троих эвакуировали в госпиталь в Маниле, столице Филиппин. Их состояние «оценивается как стабильное». Четверым другим морякам оказали первичную медицинскую помощь на борту авианосца. Во флоте сообщили, что расследуют причину инцидента. О том, был ли поврежден авианосец, не сообщается.

США в последнее время проводят учения и маневры в Южнокитайском море, которое Пекин считает китайскими территориальными водами. КНР также конфликтует со своими соседями, включая Филиппины и Малайзию, из-за права судоходства в Южнокитайском море.

F-35 — семья малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. На разработку самолета на апрель 2011 года было потрачено более 56 млрд дол. Цена одного истребителя составляет 93 млн долларов.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе полиция спасла пилота небольшого самолета Cessna 172, который разбился на железнодорожных путях за несколько минут до того, как в этом месте проехал пригородный поезд.

Источник: Al Jazeera

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров