Авіакатастрофа. Фото: Al Jazeera

https://racurs.ua/ua/n166159-amerykanskyy-vynyschuvach-f-35-rozbyvsya-v-pivdennokytayskomu-mori-foto.html

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Американський винищувач F-35 розбився при посадці на авіаносець Carl Vinson у Південнокитайському морі.

Семеро моряків постраждали. Про це повідомляє Al Jazeera.

Інцидент стався з літаком F-35C Lightning II, який здійснював регулярний виліт з авіаносця USS Carl Vinson. Пілот безпечно катапультувався з літака та був евакуйований військовим гелікоптером. Зараз його стан стабільний.

З семи постраждалих моряків трьох евакуювали до шпиталю в Манілі, столиці Філіппін. Їхній стан «оцінюється як стабільний». Чотирьом іншим морякам надали первинну медичну допомогу на борту авіаносця. У флоті повідомили, що розслідують причину інциденту. Про те, чи був пошкоджений авіаносець, не повідомляється.

США останнім часом проводять навчання та маневри у Південнокитайському морі, яке Пекін вважає китайськими територіальними водами. КНР також конфліктує зі своїми сусідами, включаючи Філіппіни та Малайзію, через право судноплавства у Південнокитайському морі.

F-35 — сім’я малопомітних винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління. На розробку літака на квітень 2011 року було витрачено понад 56 млрд дол. Ціна одного винищувача складає 93 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Лос-Анджелесі поліція врятувала пілота невеликого літака Cessna 172, який розбився на залізничних коліях за кілька хвилин до того, як цим місцем проїхав приміський потяг.

Джерело: Al Jazeera