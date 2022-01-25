Джонсон заявив, що РФ має план блискавичної війни. Фото: ukrinform.com

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Ракурс

Російська Федерація готує план із блискавичного захоплення України.

У Москві готуються захопити Київ, а поблизу кордонів України країна-агресор зосередила 60 російських бойових груп. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає BBC.

Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок, — заявив британський прем'єр.

За словами Джонсона, ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Британська влада «очолює створення пакета економічних санкцій» проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок. Для Росії вторгнення в Україну буде хворобливою, жорстокою та кривавою кампанією. Народ Росії повинен розуміти, що це може стати другою Чечнею, — заявив Джонсон.

Зазначається, що 24 січня лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення РФ в Україну. Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами ЄС, генеральним секретарем НАТО та Джонсоном. Британський прем'єр заявив, що лідери погодилися з тим, що якщо відбудеться подальше вторгнення Росії, «союзники повинні вжити швидких відповідей, включаючи безпрецедентний пакет санкцій».

Також повідомляється, що близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Лондона. Близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони України показало чергову партію військового озброєння, що прибула з Великої Британії. Київ отримав протитанкові засоби NLAW з ефективною дальністю стрільби до 600 метрів.

Джерело: BBC