Джонсон заявил, что РФ имеет план молниеносной войны. Фото: ukrinform.com

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Ракурс

Российская Федерация готовит план по молниеносному захвату Украины.

В Москве готовятся захватить Киев, а вблизи границ Украины страна-агрессор сосредоточила 60 российских боевых групп. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC.

Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг, — заявил британский премьер.

По словам Джонсона, ситуация «достаточно мрачная», но война не является неизбежной. Британские власти «возглавляют создание пакета экономических санкций» против России и поставляют Украине оборонительное оружие.

Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг. Для России вторжение в Украину будет болезненной, жестокой и кровавой кампанией. Народ России должен понимать, что это может стать второй Чечней, — заявил Джонсон.

Отмечается, что 24 января лидеры США и Европы согласовали совместный план действий на случай вторжения РФ в Украину. Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами ЕС, генеральным секретарем НАТО и Джонсоном. Британский премьер заявил, что лидеры согласились с тем, что, если произойдет дальнейшее вторжение России, «союзники должны принять быстрые ответы, включая беспрецедентный пакет санкций».

Также сообщается, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Лондон. Около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине.

Напомним, Министерство обороны Украины показало очередную партию военного вооружения, прибывшая из Великобритании. Киев получил противотанковые средства NLAW с эффективной дальностью стрельбы до 600 метров.

Источник: BBC