Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус. Фото:

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Ракурс

Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве бывший судья Днепровского райсуда Киева, внес залог в размере почти 718 тыс. грн.

Экс-судья внес 717 тыс. 900 грн вчера, 7 февраля. А 1 февраля суд назначил ему этот залог, который он должен был оплатить в течение пяти рабочих дней. Прокурор просил содержания под стражей, суд избрал залог. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого скандальный бывший служитель Фемиды находился под круглосуточным домашним арестом, который ему назначили еще в августе 2022 года. Закон предусматривает, что общий срок домашнего ареста не может быть больше, чем полгода.

Как известно, судью Чауса уличили во взяточничестве 9 августа 2016 года — служитель Фемиды получил 150 тыс. долл. взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых.

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Напомним, в ноябре 2021 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу Чауса. Тогда коллегия судей отказала адвокатам подозреваемого в изменении меры пресечения. Чаусу продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года. Подозреваемый находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.

Источник: «Украинская правда»