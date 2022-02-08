Вакцинированным пенсионерам планируют выдавать смартфоны, фото: SmartNews.ru

https://racurs.ua/n166769-smartfony-vakcinirovannym-v-kabmine-rasskazali-kogda-zapishut-v-ochered.html

Ракурс

Вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут получить смартфоны.

Запись на их получение начнется в апреле. Об этом сегодня, 8 февраля, на брифинге заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов — зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в текущем году, — заверил министр.

Он добавил, что пока еще не определено, какими именно будут эти смартфоны.

.

Также Федоров не уточнил, каковы источники финансирования этого проекта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня анонсировал государственную программу по выдаче привитым от COVID-19 гражданам старше 60 лет безвозмездных смартфонов.