Вакцинованим пенсіонерам планують видавати смартфони, фото: SmartNews.ru

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Вакциновані українці віком від 60 років зможуть отримати смартфони.

Запис на їхнє отримання розпочнеться у квітні. Про це сьогодні, 8 лютого, під час брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

У квітні розпочнеться перший етап проекту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап — отримання смартфонів — залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року, — запевнив міністр.

Він додав, що наразі ще не визначено, якими саме будуть ці смартфони.

Також Федоров не уточнив, якими будуть джерела фінансування цього проекту.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні анонсував державну програму з видачі щепленим від COVID-19 громадянам старше 60 років безоплатних смартфонів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»