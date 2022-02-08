Відмінності у підвидах Omicron-штаму виявили вчені. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/ua/n166768-vidminnosti-u-pidvydah-omicron-shtamu-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Генетичний аналіз субваріанту штаму «Омікрон» ВА.2 свідчить про те, що дев’ять мутацій в шиповидному білку цього варіанту відбулися в інших місцях у порівнянні з варіантом ВА.1.

Це може зробити ВА.2 більш заразним. Про це заявив доцент Токійського університету медицини та стоматології Такеуті Хіроакі, який проаналізував генетичну послідовність цього підвиду, взятого у одного з пацієнтів лікарні при університеті. Про це повідомляє NHK «World Japan».

Науковець виявив, що в шиповидному білку вірусу цього субваріанту було виявлено понад 30 мутацій, як і в субваріанті ВА.1. Але дев’ять з них були в інших місцях. Це підтверджує, що ВА.2 більш заразний, ніж ВА.1. Дослідники не змогли визначити шлях інфікування пацієнта.

.

Вірусолог підкреслив необхідність запобігання поширенню цього субваріанта, щоб якомога швидше покласти край нинішньому спалаху ковіду.

Нагадаємо, науковці встановили, що деякі пацієнти, інфіковані «Омікроном», мають проблеми із зором, також може виникнути біль у вухах та м’язах. Цей варіант вірусу може бути небезпечним для кишечника.