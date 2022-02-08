Различия в подвидах Omicron-штамма обнаружили ученые. Фото: interfax.ru

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Генетический анализ субварианта штамма «Омикрон» ВА.2 свидетельствует о том, что девять мутаций в шиповидном белке этого варианта произошли в других местах по сравнению с вариантом ВА.1.

Это может сделать ВА.2 более заразным. Об этом заявил доцент Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки, который проанализировал генетическую последовательность этого подвида, взятого у одного из пациентов больницы при университете. Об этом сообщает NHK «World Japan».

Ученый обнаружил, что в шиповидном белке вируса этого субварианта были обнаружены более 30 мутаций, как и в субварианте ВА.1. Но девять из них были в других местах. Это подтверждает, что ВА.2 более заразен, чем ВА.1. Исследователи не смогли определить путь инфицирования пациента.

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Вирусолог подчеркнул необходимость предотвращения распространения этого субварианта, чтобы как можно скорее положить конец нынешней вспышке ковида.

Напомним, ученые установили, что некоторые пациенты, инфицированные «Омикроном», имеют проблемы со зрением, также может возникнуть боль в ушах и мышцах. Этот вариант вируса может быть опасным для кишечника.