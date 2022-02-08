Ділитися техпаспортом автомобіля можна буде в «Дії»

У додатку «Дія» з’явиться можливість ділитися техпаспортом

https://racurs.ua/ua/n166767-dilytysya-tehpasportom-avtomobilya-mojna-bude-v-diyi.html

Ракурс

У «Дії» з’явиться можливість ділитися техпаспортом автомобіля з будь-якою іншою особою, в якої встановлений цей застосунок.

Нову функцію сьогодні, 8 лютого, представив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє прес-служба МВС

Тепер у декілька кліків ви можете пошерити техпаспорт у застосунку з будь-якою людиною, у якої встановлена «Дія». Таким чином особи, з якими ви ділитесь QR-кодом стають належними користувачами та мають право на користування вашим авто та нестимуть відповідальність за порушення ПДР, — зазначається в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що в законодавстві давно існує поняття «належний користувач» — фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Проте наразі у відповідних реєстрах їх налічується лише близько 40 тис., наголошують в МВС.

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Найбільш поширена ситуація, коли в сім’ї чоловік, або дружина користуються спільним автомобілем. Від сьогодні можна не передавати технічний паспорт, а через «Дію» скористатися відповідною послугою. Єдине, що хочу зазначити, майте на увазі, коли ви ділитеся техпаспортом зі своєю дружиною, то маєте її попередити, що і штрафи вона буде отримувати в тому числі і за вас, — наголосив Монастирський.

Нагадаємо, у «Дії» запрацює послуга проведення опитувань, які проводитимуть міністерства, органи центральної та місцевої влади.