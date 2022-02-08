Зеленський призначив посла у Варшаві замість Дещиці

https://racurs.ua/ua/n166766-zelenskyy-pryznachyv-posla-u-varshavi-zamist-deschyci.html

Ракурс

Нового посла України в Польщі призначив президент Володимир Зеленський.

Замість колишнього міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, який у 2014 році кричав «Путін х@йло», очолювати Посольство України у Варшаві тепер буде Василь Зварич.

Відповідні укази №№ 43/2022 та 44/2022 з’явилися на сайті президента.

До нового призначення Зварич обіймав посаду директора Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики українського зовнішньополітичного відомства.

Дещицю призначили послом у Польщі у 2014 році після відставки з посади міністра закордонних справ.

Призначення нового посла відбулося на тлі кризи на кордоні з Росією та Білоруссю. Польща підтримала Київ і пообіцяла передати різні типи летальної зброї.

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На акції під посольством Росії у Києві Андрій Дещиця (очільник МЗС з лютого 2014 року по червень 2014 року) назвав Путіна х*лом. Мітингарі прийшли до російського посольства після того, як бойовики збили український військово-транспортний літак.

Пізніше лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Україна відповість за слова Дещиці. 13 жовтня 2014 року Порошенко призначив Дещицю послом України у Польщі.