Зеленский назначил посла в Варшаве вместо Дещицы

https://racurs.ua/n166766-zelenskiy-naznachil-posla-v-varshave-vmesto-deschicy.html

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Нового посла Украины в Польше назначил президент Владимир Зеленский.

Вместо бывшего министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, в 2014 году кричавшего «Путин х@йло», возглавлять Посольство Украины в Варшаве теперь будет Василий Зварыч.

Соответствующие указы №№ 43/2022 и 44/2022 появились на сайте президента.

До нового назначения Зварыч занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики украинского внешнеполитического ведомства.

Дещицу назначили послом в Польше в 2014 году после отставки с должности министра иностранных дел.

Назначение нового посла произошло на фоне кризиса на границе с Россией и Белорусью. Польша поддержала Киев и пообещала передать разные типы летального оружия.

На акции под посольством России в Киеве Андрей Дещица (глава МИД с февраля 2014 года по июнь 2014 года) назвал Путина х*лом. Митингующие пришли к российскому посольству после того, как боевики сбили украинский военно-транспортный самолет.

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Позже лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина ответит за слова Дещицы. 13 октября 2014 года Порошенко назначил Дещицу послом Украины в Польше.