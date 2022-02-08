Решающие дни. Макрон и Зеленский вышли к СМИ после переговоров

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Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Волоидмир Зеленский 8 февраля провели переговоры в Киеве.

Накануне Макрон посетил Москву, где обсудил с президентом России Путиным продолжение переговоров по «нормандскому формату» и выполнение минских соглашений. Макрон считает, что ближайшие дни будут очень важны для безопасности ситуации в Европе.

После встречи в Киеве Макрон и Зеленский вышли к медиа. Транслируем вживую брифинг по результатам встречи президентов Украины и Франции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев с интересом ждет сигналов, которые Макрон привез из Москвы после переговоров с Путиным. Макрон заявлял, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым, российский президент иронизировал меньше обычного.

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Перед своими визитами в Киев и Москву Макрон заявил о необходимости «нового баланса» для защиты европейских государств и успокоения России. Он надеется, что диалог с российским президентом позволит предотвратить большую войну. Активность Макрона на международной арене проходит накануне президентских выборов во Франции.