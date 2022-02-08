Вывести войска РФ из Беларуси пообещали у Путина. Фото:

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Войска Вооруженных сил РФ в Беларуси не останутся в этой стране после проведения учений.

Российская Федерация вернет подразделения в места постоянной дислокации. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА «Новости» и «Интерфакс».

Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом речь не шла. Речь идет о союзных учениях и имеется в виду, что после завершения этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации, — отметил он.

При этом спикер главы страны-агрессора подчеркнул, что до сих пор не назывались конкретные даты вывода войск.

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Напомним, уже 10 февраля начнется второй этап совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022». Во время маневров российские и белорусские ВСУ отработают условное отражение внешней агрессии на южных и западных границах Беларуси. Основная фаза учений, которые продлятся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах. Минск и Москва привлекут четыре белорусских аэродрома.

Источники: РИА «Новости», «Интерфакс»