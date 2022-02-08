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Ракурс
Не про*ри страну, сынок. Тимошенко предостерегла Зеленского кадром из "Слуги народа"

Не про*ри страну, сынок. Тимошенко предостерегла Зеленского кадром из «Слуги народа»

8 фев 2022, 14:15
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Юлия Тимошенко, нардеп девятого созыва и лидер партии «Батькивщина» заявила, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых минских соглашений.

Политик предостерегла Зеленского от этого и проиллюстрировала пост на своей странице в Фейсбук отрывком из сериала «Слуга народа». В нем герой, которого играет еще актер Зеленский, получает наставление от своего отца: «Не про*ри страну, сынок».

Обойдусь без использования красочного фольклора — даже не думайте! Попытка протянуть «Минск» будет государственным предательством и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России замаячит не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их воплотить, — написала Тимошенко, намекнув и на Зеленского, и на Петра Порошенко, во время каденции которого были подписаны минские соглашения во время горячей фазы войны на Донбассе.


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Тимошенко предлагает свой способ восстановления территориальной целостности и мира: принуждение всех подписавшихся к выполнению Будапештского меморандума 1994 года.

«Ракурс» сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Москве с Путиным заявил о необходимости срочно достичь договоренностей по безопасности в Европе во избежание военной эскалации.

Источник: Ракурс


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