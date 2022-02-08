Агентство Reuters назвало главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина «лидером сепаратистов», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n166763-ne-separatisty-a-okkupanty-v-mide-upreknuli-reuters.html

Ракурс

Министерство иностранных дел (МИД) Украины раскритиковало агентство Reuters, которое в одной из публикаций назвало главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина «лидером сепаратистов».

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в социальной сети Твиттер подчеркнул, что на Донбассе нет «сепаратистов».

Reuters, в Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Внимание к российским «доверенным лицам» создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления, — подчеркнул Николенко. — Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль.

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Напомним, в 2019 году МИД обвинил венгров Закарпатья в сепаратизме из-за опубликованной иллюстрации в газете «Карпаталия», где часть украинской территории была изображена с принадлежностью к Венгрии.