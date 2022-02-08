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Агентство Reuters назвало ватажка терористичної організації ДНР Дениса Пушиліна «лідером сепаратистів», фото: «Википедия»

Не сепаратисти, а окупанти — МЗС дорікнуло Reuters

8 лют 2022, 13:59
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Міністерство закордонних справ (МЗС) України розкритикувало агентство Reuters, яке в одній з публікацій назвало ватажка терористичної організації ДНР Дениса Пушиліна «лідером сепаратистів».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер наголосив, що на Донбасі немає «сепаратистів».

Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських «довірених осіб» створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини, — наголосив Ніколенко. — Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль.


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Нагадаємо, у 2019 році МЗС звинуватило угорців Закарпаття у сепаратизмі через опубліковану ілюстрацію в газеті «Карпаталія», де частина української території була зображена із приналежністю до Угорщини.

Джерело: Ракурс


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