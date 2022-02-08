Китайський біодатчик зможе за кілька хвилин виявити COVID-19

Біодатчик зможе за кілька хвилин виявити ковід. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n166761-kytayskyy-biodatchyk-zmoje-za-kilka-hvylyn-vyyavyty-covid-19.html

Ракурс

Експрес-тест на коронавірус COVID-19 у виді електромеханічного датчика розробили в Китаї.

Новий пристрій визначає наявність вірусу настільки ж точно, як ПЛР-тест. Дослідники Фуданьського університету в Шанхаї помістили електромеханічний біодатчик для виявлення ковіду в портативний пристрій і продемонстрували, що він виявляє вірус менш ніж за чотири хвилини. Про це повідомляється в публікації наукового журналу Nature Biomedical Engineering.

Зазначається, що успішність препарату випробували на 33 жителях Шанхаю, які заразилися коронавірусом і пройшли ПЛР-тестування. Тест у виді датчика використовує мікроелектроніку для аналізу генетичного матеріалу, взятого за допомогою мазка.

За інформацією західних ЗМІ, ПЛР-тести вважаються найбільш точним способом діагностування ковіду, але результатів потрібно чекати кілька годин.

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Нагадаємо, американські вчені створили новий метод діагностики COVID-19 за допомогою смартфона. Дослідники переконують, що лабораторний набір та спеціально розроблений для цього мобільний додаток забезпечують високу точність постановки діагнозу, а їхня вартість складає менш як 100 дол.

Джерело: Nature Biomedical Engineering