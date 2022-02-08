Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Біодатчик зможе за кілька хвилин виявити ковід. Фото: pravda.com.ua

Китайський біодатчик зможе за кілька хвилин виявити COVID-19

8 лют 2022, 13:39
999

Експрес-тест на коронавірус COVID-19 у виді електромеханічного датчика розробили в Китаї.

Новий пристрій визначає наявність вірусу настільки ж точно, як ПЛР-тест. Дослідники Фуданьського університету в Шанхаї помістили електромеханічний біодатчик для виявлення ковіду в портативний пристрій і продемонстрували, що він виявляє вірус менш ніж за чотири хвилини. Про це повідомляється в публікації наукового журналу Nature Biomedical Engineering.

Зазначається, що успішність препарату випробували на 33 жителях Шанхаю, які заразилися коронавірусом і пройшли ПЛР-тестування. Тест у виді датчика використовує мікроелектроніку для аналізу генетичного матеріалу, взятого за допомогою мазка.

За інформацією західних ЗМІ, ПЛР-тести вважаються найбільш точним способом діагностування ковіду, але результатів потрібно чекати кілька годин.


.

Нагадаємо, американські вчені створили новий метод діагностики COVID-19 за допомогою смартфона. Дослідники переконують, що лабораторний набір та спеціально розроблений для цього мобільний додаток забезпечують високу точність постановки діагнозу, а їхня вартість складає менш як 100 дол.

Джерело: Nature Biomedical Engineering

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів