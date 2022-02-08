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Ракурс
Биодатчик сможет за несколько минут обнаружить ковид. Фото: pravda.com.ua

Китайский биодатчик сможет за несколько минут обнаружить COVID-19

8 фев 2022, 13:39
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Экспресс-тест на коронавирус COVID-19 в виде электромеханического датчика разработали в Китае.

Новое устройство определяет наличие вируса столь же точно, как ПЦР-тест. Исследователи из Университета Фудани в Шанхае поместили электромеханический биодатчик для обнаружения ковида в портативное устройство и продемонстрировали, что он обнаруживает вирус менее чем за четыре минуты. Об этом сообщается в публикации научного журнала Nature Biomedical Engineering.

Отмечается, что успешность препарата испытали на 33 жителях Шанхая, которые заразились коронавирусом и прошли ПЦР-тестирование. Тест в виде датчика использует микроэлектронику для анализа генетического материала, взятого с помощью мазка.

По информации западных СМИ, ПЦР-тесты считаются наиболее точным способом диагностирования ковида, но результатов нужно ждать несколько часов.


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Напомним, американские ученые создали новый метод диагностики COVID-19 с помощью смартфона. Исследователи убеждают, что лабораторный набор и специально разработанное для этого мобильное приложение обеспечивают высокую точность постановки диагноза, а их стоимость составляет менее 100 долл.

Источник: Nature Biomedical Engineering

Источник: Ракурс


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