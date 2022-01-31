https://racurs.ua/n166443-test-na-kovid-v-smartfone-nauchilis-delat-v-ssha-foto.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать американским учёным. Они создали новый метод диагностики COVID-19 с помощью смартфона.

Лабораторный набор и специально разработанное для этого мобильное приложение обеспечивают высокую точность постановки диагноза, а их стоимость составляет менее 100 долларов. Об этом сообщает News Medical.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре приняли за основу технику, известную как петлевая изотермическая амплификация (LAMP). Как и полимеразная цепная реакция (ПЦР), LAMP позволяет размножать генетический материал вируса, однако не требует сложных температурных циклов.

В то же время ученые заявили, что им удалось решить проблему сверхвысокой чувствительности LAMP, которая приводила к чрезмерному количеству ложных положительных результатов. Другим новаторским подходом явилось использование для диагностики смартфона.

С помощью смартфона, светодиодных ламп, плиты и образца слюны можно получить точные результаты теста в домашних условиях уже через 25 минут. При этом приложение использует камеру смартфона для измерения результатов химической реакции. Стоимость каждого теста составляет примерно 7 долл., что намного меньше лабораторного ПЦР-теста.

Новый метод диагностики может быть адаптирован для диагностики других инфекционных заболеваний с пандемическим потенциалом — например, гриппа.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире активно распространяется и мутирует, поэтому ученые не прекращают его исследовать. Например, в Великобритании исследователи ищут волонтеров, которых намеренно будут заражать коронавирусом.