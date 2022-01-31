Схема роботи. Фото: News Medical

https://racurs.ua/ua/n166443-test-na-kovid-u-smartfoni-navchylysya-robyty-u-ssha-foto.html

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Наукове відкриття вдалося зробити американським вченим. Вони створили новий метод діагностики COVID-19 за допомогою смартфона.

Лабораторний набір та спеціально розроблений для цього мобільний додаток забезпечують високу точність постановки діагнозу, а їхня вартість складає менш як 100 дол. Про це повідомляє News Medical.

Група вчених з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі взяли за основу техніку, відому як петлева ізотермічна ампліфікація (LAMP). Як і полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), LAMP дозволяє розмножувати генетичний матеріал вірусу, однак не потребує складних температурних циклів.

Водночас науковці заявили, що їм вдалося розв’язати проблему надвисокої чутливості LAMP, яка призводила до надмірної кількості хибних позитивних результатів. Іншим новаторським підходом стало використання для діагностики смартфона.

За допомогою смартфона, світлодіодних ламп, плити та зразка слини можна отримати точні результати тесту в домашніх умовах вже за 25 хвилин. При цьому додаток використовує камеру смартфона для вимірювання результатів хімічної реакції. Вартість кожного тесту становить приблизно 7 дол., що набагато дешевше лабораторного ПЛР-тесту.

Новий метод діагностики може бути адаптований для діагностики інших інфекційних захворювань з пандемічним потенціалом — наприклад, грипу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі активно поширюється та мутує, тож вчені не припиняють його досліджувати. Наприклад, у Великій Британії дослідники шукають волонтерів, яких навмисно заражатимуть коронавірусом.