Київ вітає сигнали з Кремля про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна

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В Офісі президента вітають, що у Кремлі почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів між президентами України та РФ.

Натомість на сьогодні в календарі українського лідера Володимира Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри. Про це повідомив речник глави Української держави Сергій Никифоров, передає «Інтерфакс-Україна».

Найближчими днями у президента заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це наразі вкрай необхідно для консолідації міжнародної підтримки навколо нашої країни, — заявив Никифоров.

До цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президентів України та РФ може відбутися у Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі з метою обговорення двосторонніх відносин. При цьому обговорення питань урегулювання ситуації на Донбасі має відбуватися у тристоронній контактній групі. Пізніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не виключає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зателефонує російському лідеру Володимиру Путіну напередодні візиту до України. Independent повідомляє, що Джонсон поговорить із Путіним 31 січня у другій половині дня, а 1 лютого він разом із очільницею МЗС Ліз Трасс прибуде до України.

Джерело: Інтерфакс-Україна