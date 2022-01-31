Колишній полковник поліції Юрій Голубан. Фото: censor.net

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Колишній полковник поліції Юрій Голубан затриманий у справі про підготовку масових заворушень в Україні.

Слідчі вважають, що колишній силовик міг виконувати організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 «своїх людей». Про це 31 січня повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерело в силових структурах.

Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону «Восток» у так званій ДНР. Якщо подивитися його біографію, то в 2018 році звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області, — зазначило джерело.

Полковник Національної поліції Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України. Службу він проходив, зокрема, в спецпідрозділі «Альфа». З початку АТО Голубан у складі батальйону «Київ-1» служив на Донбасі, командував ротою спецпризначення при Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Як відомо, українські силовики затримали в Києві двох організаторів ймовірних масових безладів. Учасникам акції протесту планували заплатити за мітинги, які мали перерости у бійки з силовиками та безладами.

Раніше повідомлялося, що в липні 2017 року Служба безпеки України почала розслідування щодо командира спецроти Національної поліції Донецької області Юрія Голубана за підозрою в державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості. У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Голубана звільнили з силових структур.

Джерело: «РБК-Україна»