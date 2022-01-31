Бывший полковник полиции Юрий Голубан. Фото: censor.net

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Ракурс

Бывший полковник полиции Юрий Голубан задержан по делу о подготовке массовых беспорядков на Украине.

Следователи считают, что бывший силовик мог исполнять организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 «своих людей». Об этом 31 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона «Восток» в так называемой ДНР. Если посмотреть его биографию, то в 2018 году уволился с должности заместителя начальника тренингового центра ГУНП в Киевской области, — отметил источник.

Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины. Службу он проходил, в частности, в спецподразделении «Альфа». С начала АТО Голубан в составе батальона «Киев-1» служил на Донбассе, командовал ротой спецназначения при Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области.

Как известно, украинские силовики задержали в Киеве двух организаторов предполагаемых массовых беспорядков. Участникам акции протеста планировали заплатить за митинги, которые должны были перерасти в драки с силовиками и беспорядками.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года Служба безопасности Украины начала расследование в отношении командира спецроты Национальной полиции Донецкой области Юрия Голубана по подозрению в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе тот воевал на стороне террористов. Дело было открыто под давлением журналистов и общественности. В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Голубана уволили из силовых структур.

Источник: «РБК-Украина»