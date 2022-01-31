Киев приветствует сигналы из Кремля о вероятной встрече Зеленского и Путина

https://racurs.ua/n166442-kiev-privetstvuet-signaly-iz-kremlya-o-veroyatnoy-vstreche-zelenskogo-i-putina.html

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В Офисе президента приветствуют, что в Кремле начали осознавать безальтернативность прямых контактов между президентами Украины и РФ.

В то же время на сегодня в календаре украинского лидера Владимира Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры. Об этом сообщил спикер главы украинского государства Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

В ближайшие дни у президента запланированы встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны, — заявил Никифоров.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге с целью обсуждения двусторонних отношений. При этом обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе должно проходить в трехсторонней контактной группе. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и России на зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонит по телефону российскому лидеру Владимиру Путину накануне визита в Украину. Independent сообщает, что Джонсон поговорит с Путиным 31 января во второй половине дня, а 1 февраля он вместе с главой МИД Лиз Трасс прибудет в Украину.

Источник: Интерфакс-Украина