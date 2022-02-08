В Россию не пропустили партию конфет «Рошен» из Казахстана, фото: Федеральная таможенная служба РФ

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Продукция украинской компании «Рошен», уже долгое время запрещенная к завозу в Россию", похоже, пользуется спросом среди населения страны-агрессора.

Так, недавно в Россию не пропустили почти 20 тонн конфет Рошен, которые пытались завезти из Казахстана под видом местных сладостей. Грузовик с конфетами задержали российские таможенники в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Мобильная группа Самарской таможни обнаружила в следовавшем из Казахстана грузовом автомобиле 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей, — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что продукция «Рошен» в грузовике размещалась в коробках с логотипом казахских конфет. Груз изъят, а в отношении водителя может быть открыто административное производство.

Ввоз продукции Рошен в Россию был запрещен еще в 2013 году, когда в ее составе якобы обнаружили канцерогенное вещество бензопирен.

Фабрика «Рошен» раньше работала и в российском городе Липецке — на базе приобретенного компанией в 2001 году предприятия. В марте работа фабрики была приостановлена из-за ареста средств компании «Рошен» в России и обыска офисных и производственных помещений, а в январе 2017 года компания «Рошен» окончательно остановила работу фабрики и объявила о ликвидации этого структурного подразделения.

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Напомним, президент России Владимир Путин недавно заявил о готовности предоставить убежище пятому президенту Украины Петру Порошенко.