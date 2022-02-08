До Росії не пропустили партію цукерок «Рошен» із Казахстану, фото: Федеральна митна служба РФ

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Продукція української компанії «Рошен», вже протягом тривалого часу заборонена до завезення в Росію", схоже, має попит серед населення країни-агресора.

Так, нещодавно до Росії не пропустили майже 20 тонн цукерок «Рошен», які намагалися завезти із Казахстану під виглядом місцевих солодощів. Вантажівку з цукерками затримали російські митники в Оренбурзькій області. Про це повідомляє прес-служба Федеральної митної служби Росії.

Мобільна група Самарської митниці виявила у вантажному автомобілі, що прямував з Казахстану, 19 тонн українських цукерок, що перевозяться під виглядом казахстанських солодощів, — вказано в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що продукція «Рошен» у вантажівці містилася в коробкам з логотипом казахських цукерок. Вантаж вилучено, а щодо водія може бути відкрите адміністративне провадження.

Ввезення продукції «Рошен» в Росію було заборонено ще в 2013 році, коли в її складі нібито виявили канцерогенну речовину бензопірен.

Фабрика «Рошен» раніше працювала була і в російському місті Липецьку — на базі придбаного компанією у 2001 році підприємства. У березні роботу фабрики було призупинено через арешт коштів компанії «Рошен» в Росії та обшуки офісних та виробничих приміщень, а в січні 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив про готовність надати притулок п’ятому президенту України Петру Порошенку.