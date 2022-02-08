Не про*ри країну, сину. Тимошенко застерегла Зеленського кадром зі “Слуги народу”

https://racurs.ua/ua/n166764-ne-pro-ry-krayinu-synu-tymoshenko-zasteregla-zelenskogo-kadrom-zi-slugy-narodu.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, нардеп дев’ятого скликання та лідер партії «Батьківщина» заявила, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних мінських угод.

Політик застерегла Зеленського від цього і проілюструвала пост на своїй сторінці у Фейсбук уривком з серіалу «Слуга народу». У ньому герой, якого грає ще актор Зеленський, отримує настанову від свого батька: «Не про*ри країну, сину».

Обійдусь без використання барвистого фольклору — навіть не думайте! Спроба протягти «Мінськ» буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити, — написала Тимошенко, натякнувши і на Зеленського, і на Петра Порошенка, за каденції якого були підписані мінські угоди під час гарячої фази війни на Донбасі.

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Тимошенко пропонує свій спосіб відновлення територіальної цілісності та миру: примус всіх підписантів до виконання Будапештського меморандуму 1994 року.

«Ракурс» повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон після переговорів у Москві з Путіним заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.