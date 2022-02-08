Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Не про*ри країну, сину. Тимошенко застерегла Зеленського кадром зі “Слуги народу”

Не про*ри країну, сину. Тимошенко застерегла Зеленського кадром зі «Слуги народу»

8 лют 2022, 14:15
999

Юлія Тимошенко, нардеп дев’ятого скликання та лідер партії «Батьківщина» заявила, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних мінських угод.

Політик застерегла Зеленського від цього і проілюструвала пост на своїй сторінці у Фейсбук уривком з серіалу «Слуга народу». У ньому герой, якого грає ще актор Зеленський, отримує настанову від свого батька: «Не про*ри країну, сину».

Обійдусь без використання барвистого фольклору — навіть не думайте! Спроба протягти «Мінськ» буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити, — написала Тимошенко, натякнувши і на Зеленського, і на Петра Порошенка, за каденції якого були підписані мінські угоди під час гарячої фази війни на Донбасі.


.

Тимошенко пропонує свій спосіб відновлення територіальної цілісності та миру: примус всіх підписантів до виконання Будапештського меморандуму 1994 року.

«Ракурс» повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон після переговорів у Москві з Путіним заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів