Вивести війська РФ з Білорусі пообіцяли у Путіна. Фото:

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Війська Збройних сил РФ у Білорусі не залишаться в цій країні після проведення навчань.

Російська Федерація поверне підрозділи до місць постійної дислокації. Про це 8 лютого заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають РІА «Новости» та «Інтерфакс».

Ніхто ніколи й не говорив, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це не йшлося. Йдеться про союзні навчання і мається на увазі, що після завершення цих навчань війська повернуться у свої постійні місця дислокації, — зазначив він.

При цьому речник глави країни-агресора наголосив, що досі не називалися конкретні дати виведення військ.

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Нагадаємо, вже 10 лютого розпочнеться другий етап спільних білорусько-російських навчань «Союзна рішучість-2022». Під час маневрів російські та білоруські ЗСУ відпрацюють умовне відбиття зовнішньої агресії на південних та західних кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які продовжаться до 20 лютого, пройде на п’яти полігонах. Мінськ і Москва залучать чотири білоруські аеродроми.

Джерела: РІА «Новости», «Інтерфакс»