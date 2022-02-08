Вирішальні дні. Макрон і Зеленський вийшли до ЗМІ після переговорів

https://racurs.ua/ua/n166762-vyrishalni-dni-makron-i-zelenskyy-vyyshly-do-zmi-pislya-peregovoriv-translyaciya.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон та президент Украъни Волоидмир Зеленський 8 лютого провели переговори у Києві.

Напередодні Макрон відвідав Москву, де обговорив із президентом Росії Путіним продовження переговорів у «нормандському форматі» та виконання мінських угод. Макрон вважає, що найближчі дні будут дуже важливими для безпекової сиутації в Європі.

Після зустрічі в Києві Макрон і Зеленський вийшли до медіа. Транслюємо наживо брифінг за результатами зустрічі президентів України та Франції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ з цікавістю чекає на сигнали, які Макрон привіз з Москви після переговорів з Путіним. Макрон заявляв, що напруга на зустрічі з Путіним була відчутною, російський президент іронізував менше, ніж звичайно.

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Перед своїми візитами до Києва і Москви Макрон заявив про необхідність «нового балансу» для захисту європейських держав і заспокоєння Росії. Він сподівається, що діалог з російським президентом дасть можливість запобігти великій війні. Активність Макрона на міжнародній арені відбувається напередодні президентських виборів у Франції.