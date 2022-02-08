Делиться техпаспортом автомобиля можно будет в «Дії»

В приложении «Дія» появится возможность делиться техпаспортом, фото:

https://racurs.ua/n166767-delitsya-tehpasportom-avtomobilya-mojno-budet-v-diyi.html

Ракурс

В «Дії» появится возможность делиться техпаспортом автомобиля с любым другим лицом, у которого установлено это приложение.

Новую функцию сегодня, 8 февраля, представил Министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

Теперь в несколько кликов вы можете пошерить техпаспорт в приложении с любым человеком, у которого установлена «Дія». Таким образом лица, с которыми вы делитесь QR-кодом, становятся надлежащими пользователями и имеют право на пользование вашим авто и будут нести ответственность за нарушение ПДД, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в законодательстве давно существует понятие «должный пользователь» — физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. Однако в соответствующих реестрах их насчитывается лишь около 40 тыс., подчеркивают в МВД.

.

Самая распространенная ситуация, когда в семье муж или жена пользуются общим автомобилем. С сегодняшнего дня можно не передавать технический паспорт, а через «Дію» воспользоваться соответствующей услугой. Единственное, что хочу отметить, имейте в виду, когда вы делитесь техпаспортом со своей женой, то предупредите ее, что и штрафы она будет получать в том числе и за вас, — подчеркнул Монастырский.

Напомним, в «Дії» заработает услуга проведения опросов, которые будут проводить министерства, органы центральных и местных властей.