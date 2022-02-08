Макрон заговорив про “новий порядок” на континенті

https://racurs.ua/ua/n166780-makron-zagovoryv-pro-novyy-poryadok-na-kontynenti.html

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Еммануель Макрон, президент Франції, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого у Києві заявив про необхідність «нового порядку, який би влаштував усіх на континенті».

Макрон вважає, що європейському континенту потрібен новий безпеково-оборонний порядок, який би підходив для усіх гравців. Таку заяву він зробив після переговорів із Зеленським, які відбулися наступного дня услід за візитом Макрона до президента країни-агресора РФ Володимира Путіна в Москву.

Мій намір, з цим я приїхав до Москви і до Києва, — відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті… Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні… Це широкий діалог в інноваційному ключі з питань безпеки, який би для нас усіх створив новий безпеково-оборонний порядок, який влаштовував би усіх на континенті, — заявив Макрон.

Представник Парижа не конкретизував, що саме він має на увазі під «новим порядком».

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Наше прагнення на найближчі тижні і місяці — щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли через механізм нових гарантій забезпечити тривалу деескалацію. У цьому контексті необхідний спокій і зваженість усіх сторін у своїх пропозиціях та діях, — вказав Макрон.

Нагадаємо, переговори Макрона з Путіним 7 лютого тривали шість годин. Президент Франції заявив, що за підсумками перемовин «зрозумів, що не буде ані погіршення, ані ескалації». Водночас розмова із Зеленським обмежилася двома годинами. На брифінгу Зеленський демонстративно звертався до президента Франції на «ти» та дякував йому за посередництво у залагодженні конфлікту з Росією.