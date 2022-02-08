Білети з Харкова та Херсона перестав продавати Ryanair

Білети з Харкова та Херсона перестав продавати Ryanairhttps://racurs.ua/ua/n166781-bilety-z-harkova-ta-hersona-perestav-prodavaty-ryanair.htmlРакурс
Авіакомпанія-лоукостер Ryanair повністю зупинила продаж білетів з Харкова та Херсона. При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію з цих міст система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.
Водночас квитки з інших українських міст придбати можна, повідомляє видання Avianews.
Причини припинення продажу квитків з Херсона та Харкова наразі невідомі.
Зазначається, що компанія планувала залишити з цих міст таки рейси:
- з Харкова — до Будапешта, Бергамо, Вільнюсу, Кракова, Познані та Варшави;
- з Херсону — до Відня, Кракова та Варшави.
В умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 Ryanair через зміну попиту неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував та переносив вильоти, проте це перший випадок, коли продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.
У середині січня в Ryanair заявляли про плани запустити наприкінці березня загалом 13 нових рейсів з Києва, Одеси та Львова.
Джерело: Avianews